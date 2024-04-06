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Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

MagazinKolik'in haberine göre; Bayram tatili için Eskişehir’e giden Nuri Alço, fenalaşınca eşi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Oyuncunun beynine pıhtı attığı, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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