Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

MagazinKolik'in haberine göre; Bayram tatili için Eskişehir’e giden Nuri Alço, fenalaşınca eşi tarafından hastaneye kaldırıldı.



Oyuncunun beynine pıhtı attığı, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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