 Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 82 yaşında vefat eden Türkiye’nin ünlü kanto ve ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’ndeki anma törenine katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Damcıoğlu ailesi, Damcıoğlu’nun sanatçı dostlarının da yer aldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.



Törende Damcıoğlu’nun sanat yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterildi. Katılımcılar filmi dakikalarca ayakta alkışladı.

“ONU GÖRDÜĞÜ ZAMAN HERKESİN YÜZÜ GÜLERDİ”

Anma töreninde konuşan Başkan Soyer, “Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıydı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

“ONUNLA BİRLİKTE SADECE BİR DÖNEM KAPANDI”

Damcıoğlu’nun İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev yapan kendisi gibi sanatçı yeğeni Yağmur Damcıoğlu ise “Halam çok enerjik ve hayat dolu bir insandı. Kendisi Türk tiyatro tarihinin bir ögesi. Onunla birlikte bir dönem de kapandı. Hayatımdaki en cesur, emekçi kadın halacığım merak etme senin bıraktığın miras ışık olacak” diye konuştu.

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