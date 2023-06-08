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Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

İzmir’de 82 yaşında vefat eden Türkiye’nin ünlü kanto sanatçısı Nurhan Damcıoğlu için düzenlenen anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye'nin sevinç kaynağıydı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Çok büyük bir kayıp” dedi.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 82 yaşında vefat eden Türkiye’nin ünlü kanto ve ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’ndeki anma törenine katıldı.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Damcıoğlu ailesi, Damcıoğlu’nun sanatçı dostlarının da yer aldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  
Törende Damcıoğlu’nun sanat yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterildi. Katılımcılar filmi dakikalarca ayakta alkışladı.

 Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

“ONU GÖRDÜĞÜ ZAMAN HERKESİN YÜZÜ GÜLERDİ”

Anma töreninde konuşan Başkan Soyer, “Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıydı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

 Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

“ONUNLA BİRLİKTE SADECE BİR DÖNEM KAPANDI”

Damcıoğlu’nun İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev yapan kendisi gibi sanatçı yeğeni Yağmur Damcıoğlu ise “Halam çok enerjik ve hayat dolu bir insandı. Kendisi Türk tiyatro tarihinin bir ögesi. Onunla birlikte bir dönem de kapandı. Hayatımdaki en cesur, emekçi kadın halacığım merak etme senin bıraktığın miras ışık olacak” diye konuştu.

 

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı  

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