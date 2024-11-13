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Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı! İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı FÜG’ün yeni bölüm konuğu Nurgül Yeşilçay’dı. Ünlü oyuncu, oyunun karakterlerini de oynadığı program boyunca samimi açıklamalarda bulundu.

 Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının yeni bölümü yayınlandı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, samimi açıklamaları ve oyunu seven mizahi yönüyle programa renk kattı.

 Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

GÜLMEYE İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEMDEYİZ
Toplumsal olaylar nedeniyle yaşadığı dönemi “Her şey çok karışık, kriz, haberler ve biraz düşüğüm” diye tarif eden Nurgül Yeşilçay, “Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela, bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan dönemlerdir. İnsanların komediye ihtiyacı olması gereken zamanda biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana neden dizilerde oynamıyorsun diyor çünkü dizi yok” diye konuştu.

 Nurgül Yeşilçay neden dizilerde olmadığını açıkladı!

Programın başında Gökhan Çınar’ın “Diyelim ki hafızanı kaybettin fakat tek bir şey hatırlıyorsun, bu ne olurdu?” sorusuna yanıt veren Nurgül Yeşilçay, “Annelik… Çocukla geçirdiğin mükemmel anlar var, öyle anları hiç unutmuyorsun” dedi. Füg oyununda kendisine sunulan iki yoldan birini seçen Yeşilçay, hafızasını kaybedip uyandığında bir İspanyol hapishanesinde olmayı tercih etti. Oyun sırasında sıkça annesini anan Nurgül Yeşilçay, “Annemin bana verdiği en unutulmaz tavsiye ‘Korkma, korkan insanla da yan yana olma’ydı.” sözleriyle de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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