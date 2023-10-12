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Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nurgül Yeşilçay ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Oyuncu, basın mensuplarıyla konuştuğu sırada sevgilisi Kocabay'ın telefonla konuşup hızla yürüdüğü için kapşonundan tutarak röportaj verdi. Kocabay'ın bu duruma şaşırması üzerine Yeşilçay, "Sen devam et aşkım" diyerek, sevgilisine takıldı. Sosyal medyada esprili videolar paylaşan oyuncu, "Hepsi hoşuma gidiyor" dedi.

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti
Yürüyüş yapan Yeşilçay, "Spor salonuna gitmekten çok hoşlanmıyorum, yürümek daha iyi... Bir saat yürüyorum. Genelde her yere yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum" dedi.

 Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Set yoğunluğu nedeniyle şikayet eden ve daha sonra eleştirilen Bergüzar Korel'le ilgili sorulara Yeşilçay, "O konuda hiç konuşmam. Bunu YouTube videsouyla size anlatacağım" diye cevap verdi.

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti
Acun Ilıcalı, Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'yla çektirdiği kareyi paylaştı. Ilıcalı, "Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Allah kızlarımızı bizlere bağışlasın" dedi.

 

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