Atv’de yayınlanan Safir dizisinin başarılı oyuncusu Nur Yazar, kar tatilinde görüntülendi.



Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nur Yazar, "Dizi çekimlerimiz devam ediyor. 2 günlük bir boşluğum vardı.



Oğlum da Ankara’dan geldi. Kısa bir kar tatili için Kayseri Erciyes’e geldik" dedi.

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