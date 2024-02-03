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Nur Yazar kar tatilinde

Nur Yazar kar tatiline çıktı. İşte detaylar...

Nur Yazar kar tatilinde

Atv’de yayınlanan Safir dizisinin başarılı oyuncusu Nur Yazar, kar tatilinde görüntülendi.

Nur Yazar kar tatilinde
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nur Yazar, "Dizi çekimlerimiz devam ediyor. 2 günlük bir boşluğum vardı.

Nur Yazar kar tatilinde
Oğlum da Ankara’dan geldi. Kısa bir kar tatili için Kayseri Erciyes’e geldik" dedi.

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