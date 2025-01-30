 Nur Gümüşdoğrayan'dan Teoman'a evlilik göndermesi! Evlilik kurumuna zarar verebilir

Eski model Nur Gümüşdoğrayan, çocukları Leyla ile Yaman'la ve annesi Nurhan Akman'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Model, "Kızınız güzellik yarışmasına katılacağını söylerse ne tepki verirsiniz?" sorusuna, "Arkasında olurum. Gurur duyulacak yarışma. Bir sürü kampa girecek. Birinci olursa ayrı bir mutluluk verici. Annem de benimle gurur duydu" dedi.

Gümüşdoğrayan'ın annesi Akman, "Birinci olmasıyla gurur duyduk. Güzel bir duygu" dedi. Leyla ile Yaman ise büyüyünce veteriner olmak istediğini belirtti.

ONLAR TEKİL YAŞAMAYI SEVİYORLAR SANIRIM

Teoman'ın ikinci çocuk için ise, "Bela mı arıyorum" sözlerine Gümüşdoğrayan, "Kadın kısmıyım. Erkekler de daha değişik olabilir. Onlar tekil yaşamayı seviyorlar sanırım. Çocuk olunca, onun için yaşamaya başlıyorsun.

Erkeklerden bazıları, 'Biz de böyle düşünüyoruz' diyebilirler. Onlara güç verebilir bu sözler. Teoman'ın açıklaması evlilik kurumuna zarar verebilir. Yapmak isteyen, 'Evlenmeyeyim böyle yaşamak daha güzel Teoman diyor' diyebilir.

Teoman'ı dinleyen çok vardır" ifadelerini kullandı. Model, "Ekonomik şartlar kadınları evlilikten uzaklaştırır mı?" sorusuna, "Beni uzaklaştırmadı" yanıtını verdi.



Araştırmaya göre ilerleyen yıllarda Türkiye nüfusunun düşeceği söylenmesine Gümüşdoğrayan, "Evlenmiyor kimse... Çocuk yapmıyorlar. Bir tane tamam deyip yapmıyorlar. 2-3 taneye bakamayız diyorlar. Biz dört kardeşiz.

Kuzenlerim dört kardeşler. Şimdi bir çocukla tamam diyorlar. Hayat pahalı... Hayat şartları zor" açıklamasını yaptı.

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