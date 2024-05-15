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Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı... İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Nur Fettahoğlu, önceki gün İstinyePark AVM’de görüntülendi.

 Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Sade ve şık kombiniyle alışveriş turuna gelen Fettahoğlu, makyajsız ve doğal haliyle de beğeni topladı. Fettahoğlu, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip yaz tatili için alışveriş yaptı. Uzun bir tatil yapmak istediğini fakat şartlara göre bir plan yapacağını söyleyen ünlü oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra AVM’den ayrıldı.

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