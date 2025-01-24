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Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı... İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı

Nur Fettahoğlu, Metropol İstanbul’da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

 Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı


Arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen başarılı oyuncu, kızı Elisa’nın doğum günü organizasyonu için hazırlık yaparken görüntülendi. Doğal güzelliği ve çabasız sade şıklığıyla dikkat çeken Fettahoğlu, alışveriş sırasında hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerini kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyledikten sonra işlerini tamamlayıp alışveriş merkezinden ayrıldı.

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