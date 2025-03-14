 Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı!

Nur Fettahoğlu, İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Her zamanki gibi zarafeti ve şıklığıyla dikkat çeken goyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. İstinyePark'ın Moda Caddesindeki mağazaları gezen Nur Fettahoğlu, doğal güzelliği ile de göz doldurdu.

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