 Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...

Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre mağazayı dolaşıp bayram alışverişi yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, sempatik halleriyle dikkat çekti.

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, alışverişini sonlandırdıktan sonra aracını teslim almak üzere vale noktasına yöneldi. Şık ceketi ve kombini ile sevenleri tarafından beğeni toplarken, doğal ve makyajsız güzelliği ile de göz kamaştırdı.

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