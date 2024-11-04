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Nur Fettahoğlu'na yoğun ilgi!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'na yoğun ilgi! İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu'na yoğun ilgi!

Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Nur Fettahoğlu, muhabirlerle sohbet ettiği sırada yabancı hayranlarının yoğun ilgisini maruz kaldı.

 Nur Fettahoğlu'na yoğun ilgi!

Fotoğraf çekilmek için sıraya giren sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti.

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