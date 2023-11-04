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Nur Fettahoğlu doğallığıyla dikkat çekti  

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Nur Fettahoğlu doğallığıyla dikkat çekti  

Her zaman olduğu gibi yine doğallığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

Proje toplantılarıyla yoğun olduğunu söyleyen Fettahoğlu, “Her şey güzel gidiyor. Alışveriş yapıp eksikler giderdik. Daha güzel günlerde görüşmek üzere” diyerek AVM’den ayrıldı. Ünlü oyuncu sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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