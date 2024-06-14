Nur Bal'dan yeni yaz şarkısı

Söz ve müziği Nur Bal'a, aranjesi ise Osman Çetin'e ait olan bu enerjik parça, dinamik ritimleri ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çekiyor.

Nur Bal, "Yaz aylarının enerjisini ve coşkusunu dinleyicilerime taşımak istedim. 'Seçemedim' tam da bu ruhu yansıtıyor." diyerek şarkının ruhunu özetledi.

"Seçemedim" tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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