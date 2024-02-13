Nükhet Duru podyumda boy gösterdi

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı Open Stage Awards, Binbirdirek Sarnıcı’nda moda, iş ve medya dünyasının zirvesindeki isimleri buluşturdu. Öykü Serter’in sunduğu, Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yaptığı Open Stage Awards’ta, sektörlerinde zirveye çıkan birbirinden değerli sanat, spor, cemiyet ve iş insanları ödüllendirildi. 100. Yıl Başarı Ödülünü kazanan Norm Ender, törenin finalinde tüm davetlilerle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenen “Parla” adlı marşı okudu.

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği TAMEV’in başlattığı “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek olmak için ünlü organizatör Banu Noyan’ın düzenlediği Open Stage Awards töreninde, Sosyal Sorumlulukta Öncülük kategorisinde Demet Sabancı, Türkan Şerbetçi, Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, Gürhan Sayar, Vedat Uğurlu, “Serçenin Gözyaşı” sinema filmi ve Hayal Gücü Merkezi ödüllendirilirken, Türk Müziği’nin kilometre taşlarından Nesrin Sipahi ve Asu Maralman, Meslek Onur Ödülünün sahibi oldu. 100. Yıl Başarı Özel Ödüllerine Ufuk Koçak, Can Saraç, Mete Gazoz ve Norm Ender layık görülürken, “Eğitime Devam Projesi”yle NOW-TEV işbirliği ödüle layık görülürken, İstihdam Sağlayan Marka olarak Estetik International’ın oldu.

4. Open Stage Ödüllerinde medya dünyasının başarılı isimleri de ödüllendirildi. Kanal D’deki programıyla Hakan Ural, PH yapım Hülya Sepken, Show TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Kanal D Haber muhabiri İbrahim Konar, 360 TV ve “www.haberler.com” haber sitesinde “Haber Bahane” programı sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, Star Haber Spikeri Nazlı Çelik ve Beyaz TV’deki “Hayatta Her Şey Var” programıyla Nur Viral, Meslek Başarı Ödüllerini kazandı.

Open Stage Awards töreninin ardından efsane modacı Cemil İpekçi’nin Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabından esinlenerek 100. yıla özel hazırladığı özel tasarımları sergilendi. Defilede, ünlü sanatçı Nükhet Duru ilk kez mankenlik yaparken ünlü top model Çağla Şıkel de finalde çok özel bir tasarımla yürüdü ve herkesi ayakta alkışlattı.

Cemil İpekçi, 100. yıl özel defilesi için duygularını şöyle açıkladı; “Benim için çok heyecan verici bir hazırlık süreciydi. Selamlamaya çıktığımda bile hayatımda ilk kez defilemde smokin giymek istedim ve öyle hazırlandım. Her bir elbisede Ata’mızı düşünerek o heyecanla dokunuşlarımı yaptım. Altı ay süren bir hazırlık süreci yaşadık. 1930’lardan bugüne şapkalar, eldivenler ve çok özel çantalar ve aksesuarlar tasarladım. Koreografım Banu Noyan’dan Türk tangolarıyla koreografisini hazırlamasını özel olarak istedim. Umarım izleyenler de aynı duyguları benimle hissederler.”

1.500’ü aşkın seçkin davetlinin yanı sıra moda tasarım okulu öğrencileri de Open Stage Awards töreni için özel olarak davet edildi. Teorik eğitim alan öğrencileri defile izlemek üzere davet eden Banu Noyan, moda tasarım okullarındaki defile pratiği eksikliğine de dikkat çekmiş oldu.

2024 OPEN STAGE AWARDS

NESRİN SİPAHİ – MESLEK ONUR ÖDÜL

ASU MARALMAN – MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

DEMET SABANCI – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

VEDAT UĞURLU – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

DR. MERAL KOZAKÇIOĞLU ÖZEKİCİ – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

TÜRKAN ŞERBETÇİ – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

NOW – TEV – EĞİTİME DEVAM PROJESİ- SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

HAKAN URAL – KANAL D – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

HÜLYA SEPKEN – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

BİLAL ÖZBİLGE – BEYAZ TV – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

CAN SARAÇ – 100.YIL BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ

HAYAL GÜCÜ MERKEZİ – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

UFUK KOÇAK – 100.YIL BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ

GÜRHAN SAYAR- SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

SHOW TV ANA HABER – RIDVAN BIYIK – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

NUR VİRAL - BEYAZ TV – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

İBRAHİM KONAR- KANAL D HABER – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

GÖKAY KALAYCIOĞLU- HABERLER.COM – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

NAZLI ÇELİK - STAR HABER – MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ

ÇAĞLA ÇOBANOĞLU – SERÇENİN GÖZYAŞI SİNEMA FİLMİ – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

METE GAZOZ – 100.YIL BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ

ESTETİK INTERNATIONAL – İSTİHDAM SAĞLAYAN MARKA ÖDÜLÜ

UMUT MİRTAOĞULLARI – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

DURMUŞ ARIKAN – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

CİHAN SOYER – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

TAMEV – TOPLUMSAL AÇLIKLA MÜCADELE VE EĞİTİM DERNEĞİ – SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜLÜK ÖDÜLÜ

NORM ENDER – 100. YIL

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