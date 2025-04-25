 Nükhet Duru ile sezona güçlü bir başlangıç

35 yıllık turizm deneyimi ile sektörün önemli isimlerinden olan Ceylan İşletme ve Yatırım A.Ş – Sherwood Resorts and Hotel, 2025 yaz sezonuna güçlü bir adım atmak üzere sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Kuruçeşme – Divan’da gerçekleştirilen gecede Nükhet Duru ve orkestrası sahne aldı. Gecenin ev sahibi Hasan Ali Ceylan, Nükhet Duru’yu sahne öncesi çiçeklerle karşıladı. Dev sesi ve yüksek sahne enerjisi ile davetlilerden tam not alan Nükhet Duru, şarkı aralarında yaptığı esprilerle konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Geceye katılan turizmcilerin telefonlarıyla çekim yaptığını gören Nükhet Duru “Bütün turizmciler klip yönetmeni mi olmaya karar verdi? Bırakın telefonları, sizi 90’lara götüreceğim, anın tadını çıkarın” diyerek espri konusu yaptı. Kırmızı elbisesi ile dikkat çeken Duru’nun “Çok güzel bir sezon olsun, Antalya’da da yine buluşalım’ sözleri büyük aldı.

Geceye ev sahipliği yapan Ceylan İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, yaptığı konuşmada; grubun 50 yılı aşan köklü geçmişine ve turizm sektöründeki 35 yıllık deneyimine değindi. Ceylan; “Otelcilik yalnızca konaklama değil; duygulara, doğaya ve kaliteye dokunan bütüncül bir deneyimdir. Sherwood’un büyüme yolculuğu artık uluslararası arenaya taşınıyor.

Özellikle Kemer bölgesinde konumlanan lüks segment markamız, üst segment misafir profiline özel olarak tasarlandı. Özgün mimarisi, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ve gastronomi odaklı yapısıyla bu ürün grubu, Sherwood markasının ayrıcalıklı yüzünü en iyi şekilde yansıtıyor. Misafir memnuniyetini ve marka değerimizi en üst seviyede temsil eden bu konsept, Sherwood’un samimi lüks yaklaşımının somut bir örneğidir.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.