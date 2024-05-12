  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması! İşte detaylar...

Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Nükhet Duru, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Projelerinden bahseden sanatçı, "Febyo Taşel ile stüdyodayız. Yapıyoruz, bozuyoruz en güzel şeklini yapacağız. Aşk şarkısı... Devamı gelecek. Farklı projelerim var" dedi.

 Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Tarzıyla dikkat çeken Duru "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna, "Bol bol kahkaha atın iyi şeyler düşünün" yanıtını verdi.

 Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Sanatçı geçtiğimiz yıllarda gündem olan söylediği, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" cümlesiyle ilgili, "Tayt kıyafet değil. Spor bir şey. Halen karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı
  Magazin

Tarkan'dan Anneler Günü mesajı

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım
  Gündem

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran'dan dedesine sert tepki!
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran'dan dedesine sert tepki!

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!
  Magazin

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!

Hande Yener Avrupa’ya gidiyor!
  Magazin

Hande Yener Avrupa’ya gidiyor!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı üç sene önce kaybeden Alişan'dan duygu dolu paylaşım!
  Gündem

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı üç sene önce kaybeden Alişan'dan duygu dolu paylaşım!