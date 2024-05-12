 Nükhet Duru'dan yine tartışılacak 'tayt' açıklaması!

Nükhet Duru, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden sanatçı, "Febyo Taşel ile stüdyodayız. Yapıyoruz, bozuyoruz en güzel şeklini yapacağız. Aşk şarkısı... Devamı gelecek. Farklı projelerim var" dedi.

Tarzıyla dikkat çeken Duru "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna, "Bol bol kahkaha atın iyi şeyler düşünün" yanıtını verdi.

Sanatçı geçtiğimiz yıllarda gündem olan söylediği, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" cümlesiyle ilgili, "Tayt kıyafet değil. Spor bir şey. Halen karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" yanıtını verdi.

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