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Nükhet Duru, Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Popüler müziğin efsane ismi Nükhet Duru, birbirinden güzel şarkılarıyla ve enerjisiyle Bodrum Caresse Luxury sahnesinde bayramın son günü sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Nükhet Duru, Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Sahnesine ünlü yorumcu Güvenç Dağüstün’ü davet eden Nükhet Duru, Burçin Büke şefliğinde “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Tek Başına” parçalarında Güvenç Dağüstün ile birlikte düet yaptı.

Nükhet Duru, Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Cemiyet hayatının ünlü isimleri geceyi izleyenler arasında yer aldı.  

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