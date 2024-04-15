Nükhet Duru, Bodrum’da muhteşem bir geceye imza attı

Sahnesine ünlü yorumcu Güvenç Dağüstün’ü davet eden Nükhet Duru, Burçin Büke şefliğinde “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Tek Başına” parçalarında Güvenç Dağüstün ile birlikte düet yaptı.

Cemiyet hayatının ünlü isimleri geceyi izleyenler arasında yer aldı.

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