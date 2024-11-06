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Nuit Blanche’da bu akşam İrem Derici rüzgarı!

İstanbul’un yeni gözdesi Nuit Blanche, gazino kültürünü modern dokunuşlarla birleştirerek eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyor! İşte detaylar...

Nuit Blanche’da bu akşam İrem Derici rüzgarı!

İstanbul’un yeni gözdesi Nuit Blanche, gazino kültürünü modern dokunuşlarla birleştirerek eğlence hayatına yeni bir soluk getiriyor! Şehrin en popüler ve en yeni buluşma noktası olan Nuit Blanche, bu akşam İrem Derici’nin sahnesiyle İstanbul gece hayatını hareketlendirmeye hazırlanıyor.

Nuit Blanche’da bu akşam İrem Derici rüzgarı!
İrem Derici, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Hayranlarının karşısında en sevilen parçalarını seslendirmeye hazırlanan Derici, eğlenceyi doruğa çıkaracak.

 Nuit Blanche’da bu akşam İrem Derici rüzgarı!

Haftanın devamında ise Hera Aslan, Alya ve Ercan Saatçi gibi sevilen sanatçılar Nuit Blanche sahnesinde olacak. Hem lezzet hem de müziğin bir araya geldiği bu benzersiz mekân, İstanbul’un gece hayatına damga vurmaya hazır!

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