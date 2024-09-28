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Nubula ekibinden öğrencilere yardım

Nebula Ekibi ve Kurucu Ortak Melis Çatak 8 yıldır olduğu gibi bu sene de ilkokullara yardım ulaştıyor.

Nubula ekibinden öğrencilere yardım

Yaklaşık 8 senedir Nebula ekibi olarak, ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlar (mont, bere, kitap, bot) ulaştırıyor.

Nubula ekibinden öğrencilere yardım

Her yıl ihtiyaç sahibi okullarla iletişime geçerek öğrencilerin ihtiyaçları sağlanmaya çalışılıyor.

Nubula ekibinden öğrencilere yardım

Bu sene de Türkiye’nin en büyük ilkokul öğrencisi yardım kampanyasını organize etmek için çalışmalar tamamlandı. Bu sene Hatay, Maraş, Balıkesir ve Antakya şehirlerine odaklanıldı. Bu seneki yardımlarımı 3-6 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek.

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