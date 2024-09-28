Nubula ekibinden öğrencilere yardım

Yaklaşık 8 senedir Nebula ekibi olarak, ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlar (mont, bere, kitap, bot) ulaştırıyor.

Her yıl ihtiyaç sahibi okullarla iletişime geçerek öğrencilerin ihtiyaçları sağlanmaya çalışılıyor.

Bu sene de Türkiye’nin en büyük ilkokul öğrencisi yardım kampanyasını organize etmek için çalışmalar tamamlandı. Bu sene Hatay, Maraş, Balıkesir ve Antakya şehirlerine odaklanıldı. Bu seneki yardımlarımı 3-6 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.