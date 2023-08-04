Norm Ender’den çok konuşulacak bir şarkı

Norm Records etiketiyle, tüm platformlarda olan şarkının aranjörü Nurettin Çolak. Mizah dolu ve çarpıcı video klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Elif Demiralp var.

“Konuşun Konuşun”, yeni dünya meselelerine kafa yoran, eleştiride sınır tanımayan bir parça. Ortaya çıktığı andan itibaren dikkat çeken Norm Ender, kendi sınırlarının dışına taşarak hem müzikal hem de eleştirel boyutta ilerliyor.

Şarkılarında farklı müzikal stilleri de kullanan ve geniş bir diskografiye sahip Norm Ender, bir yandan yeni şarkılarının hazırlıklarını tamamlarken diğer taraftan konserler maratonuna devam ediyor. Önümüzdeki dönemler için farklı projelerin de hazırlığında olan sanatçı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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