Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

Nocturne, popüler kültürün önde gelen isimlerinden Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa’nın kapak çekiminde bir araya geldi. “Femme fatale” temalı prodüksiyonda Hilton, Nocturne Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonuna ait cesur tasarımlarla güçlü karakterini gözler önüne serdi.

Nocturne imzalı parçalarla gerçekleştirdiği çekimde, Paris Hilton’ın samimi röportajı da dikkat çekti.

"Çok acı çektiğim zamanlarda bütün dünya benim mükemmel bir hayata sahip bir kız olduğumu düşündü” diyen Hilton, çocuk istismarını durdurmaya yönelik çabalarıyla sosyal sorumluluk bilincini ortaya koyarken, yeni albümünü duyurarak müziğe geri dönüşünü müjdeledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.