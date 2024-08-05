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Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

Nocturne, Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa’nın dijital kapak çekimine damgasını vurdu. Ünü Türkiye sınırlarını aşan hazır giyim markası, dünya yıldızıyla “femme fatale” konseptli prodüksiyonda buluştu.  

Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

Nocturne, popüler kültürün önde gelen isimlerinden Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa’nın kapak çekiminde bir araya geldi. “Femme fatale” temalı prodüksiyonda Hilton, Nocturne Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonuna ait cesur tasarımlarla güçlü karakterini gözler önüne serdi.

Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

Nocturne imzalı parçalarla gerçekleştirdiği çekimde, Paris Hilton’ın samimi röportajı da dikkat çekti.

Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

"Çok acı çektiğim zamanlarda bütün dünya benim mükemmel bir hayata sahip bir kız olduğumu düşündü” diyen Hilton, çocuk istismarını durdurmaya yönelik çabalarıyla sosyal sorumluluk bilincini ortaya koyarken, yeni albümünü duyurarak müziğe geri dönüşünü müjdeledi.

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