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Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  

Galatasaray Lisesi mezunu dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödülünü almasının ardından ilk defa Türkiye’ye geldi.

 Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  

Acemoğlu, üzerinde eşofmanıyla havalimanından direkt mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’ne gitti.

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  
Acemoğlu'nu Galatasaray Lisesi’nde dönem arkadaşı olan Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Reşat Dabak karşıladı.

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  
12. sınıf öğrencileriyle önce kütüphanede akademik hayat ve Nobel’e dair sohbet eden Acemoğlu, ardından kendi sınıfı olan 12 FEN B sınıfında etüde katıldı.

Nobel Ödüllü akademisyen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye geldi  
Acemoğlu, “İşte dar koridor, bu koridor” diyerek çekildiği fotoğrafta, “Dar Koridor” kitabına atıfta bulundu.

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