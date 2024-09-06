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Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın kaleminden ‘Zor Zamanlar’

2010 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Mario Vargas Llosa, Zor Zamanlar’da küçük Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın tarihindeki en acılı döneminin öyküsünü anlatıyor. Tarihsel gerçekleri kurgu kahramanlarla ustaca harmanlayan Llosa, bir ülkenin siyasetini ve ekonomisini Güney Amerika tarihiyle birleştirerek büyük bir anlatıya kapı aralıyor.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın kaleminden ‘Zor Zamanlar’

Nobel Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın kaleme aldığı Zor Zamanlar, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.  

Zor Zamanlar’da Soğuk Savaş yıllarında bütün dünyayı kasıp kavuran uluslararası komplolar ve çıkar çatışmalarından nasibine düşeni fazlasıyla alan küçük Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın tarihindeki en acılı döneminin öyküsünü anlatan Vargas Llosa, iktidar, yalan ve açgözlülük daimi zulme dönüştüğünde olabilecekleri gözler önüne seriyor. Llosa dehasıyla tarihsel gerçekleri kurgu kahramanlarla ustaca harmanlamakla kalmıyor, Teke Şenliği’ndeki kötülük timsallerini de bir kez daha karşımıza çıkarıyor.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın kaleminden ‘Zor Zamanlar’

Guatemala, 1954. Eisenhower hükümeti, ABD’nin çıkarlarına ters düşen Başkan Jacobo Árbenz’i Sovyetler Birliği için çalıştığı yalanıyla itibarsızlaştırır. Ardından bizzat CIA’in örgütleyip başına Al bay Carlos Castillo Armas’ı geçirdiği bir askerî darbe tertipler. Bu durum, zaman içinde bütün Latin Amerika’yı, ama özellikle de Orta Amerika’yı bir kan gölüne dönüştürecek olaylar dizisini tetikleyecektir. 

 

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