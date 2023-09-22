Niyazi Koyuncu ve Gazapizm aynı sahneyi paylaştı

İlk olarak sahneye çıkan Niyazi Koyuncu alanı dolduran binlerce kişiye Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koyuncu " Konserlerinin devam ediyor.Yeni üç şarkı hazırladım.İki ay içinde müzik severlerle buluşturacağım "dedi.

Kazım Koyuncu için saygı albümü düşünüyor musunuz ? sorusuna ise "Uzun zamandır planladığımız bir proje. İki sene içinde hak edenlerin yer aldığı ona yakışır bir şekilde bir albüm düşünüyoruz "dedi.

KAZIM KOYUNCU'NUN EKMEĞİNİ YİYOR DİYENLERİ SAHNESİNE DAVET ETTİ

Son olarak muhabirlerin ''Sosyal medyada ''Hala Kazım Koyuncu' nun ekmeğini yiyor?'' yorumları yapanlar var. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna "Vallahi gelsinler sahnemi izlesinler! Ben 15-16 yıldır sahnedeyim. Birini taklit edersen bir kaç sene ömrün olur ancak ben 15-16 yıldır sahnelerdeyim. Buyursunlar gelsinler bi sahnemi izlesinler.'' ifadeleriyle yanıt veren Niyazi Koyuncu röportajın ardından sahnedeki yerini aldı.

Muhteşem performansı ile Ataşehir Kardeş Kültürlerin Festivali'nde karadeniz rüzgarları estiren başarılı sanatçı, mikrofonu rap müziğin başarılı ismi Gazapizm'e teslim etti.

ATAŞEHİR GAZAPİZM'LE ALEV ALEV YANDI

Niyazi Koyuncu'nun ardından sahneye yoğun alkışlarla Gazapizm çıktı. Alevler ve sisler içinde şarkılarını seslendiren Gazapizm alanı dolduran binlerce hayranı eşlik etti.

Konser öncesinde sahnedeki ateş şovları ve konfeti patlamaları için sahne önünde önlemler alınırken başarılı rapçi etkinlik alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

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