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Nişantaşı'nda el ele

Tarkan'ın baldızı olarak ünlenen Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Nişantaşı'nda el ele

El ele objektiflere takılan çift, basın mensuplarına gülerek poz verdi.
Nişantaşı'nda el ele
 
Neşeli olduğu görülen sevgililer, Nişantaşı turu yaptı. Çift, tarzıyla dikkat çekti.
 
Nişantaşı'nda el ele
 
Öztürk'ün ise zayıfladığı görüldü. 

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