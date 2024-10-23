Nişantaşı'nda el ele

El ele objektiflere takılan çift, basın mensuplarına gülerek poz verdi.

Neşeli olduğu görülen sevgililer, Nişantaşı turu yaptı. Çift, tarzıyla dikkat çekti.

Öztürk'ün ise zayıfladığı görüldü.

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