 Niran Ünsal; Volkan Konak ile deprem itirafıyla dikkat çekti!

Niran Ünsal, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.



Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'dan yeni döndüm diyen şarkıcı, "15 gündür uluslararası çalışıyorum. Sıfır derece ile üç dereceyi gördüm. Hasta falan olmadan çok şükür döndüm" dedi. Depremde İzmir'de olduğunu söyleyen Ünsal, "Manevi annemle ilgileniyordum, İzmir'de. Burada değildim, çocuklardan bir günlüğüne ayrılmıştım" dedi.

Depremle alakalı kaygısı olmadığını söyleyen Niran Ünsal, "Benim kaygım ve korkum yok. Neden diye sorarsanız? Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depreme tanık olduktan sonra keza ben kendi kardeşimide kaybettim o depremde, Hatay İskenderun'da göcük altında kaldı. Kendisini 4 gün sonra bulabildik, maalesef canlı bulamadık. Doğal felaketler karşısında yapabilecek bir şeyimiz yok ama insan olarak hayatta yapabileceğimiz şeyler var" dedi.



Müzik piyasasını değerlendiren Niran Ünsal, "Kalıcı olmaya çalışmak lazım. Kalıcı işler peşinde olmak lazım. Müzik kalitesi yüksek işler peşinde olmak lazım. Şarkılar kısaldı, şarkıları anlatım dilimiz değişti. 'Hav Hav' diye bir şarkı var" diye konuşup gülmeye başladı.

Yılbaşında konser vereceği sahneye geç kaldığı gerekçesiyle davalık olan Niran Ünsal, "Bu konu mahkemeye yansıdığı için konuşamıyoruz. Ben 34 yıldır sahnedeyim, benim hiç böyle bir konuyla gündeme geldiği mi duydunuz mu? Cevap ortada" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'ta yılbaşı konseri verdiği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Volkan Konak'ı anan Niran Ünsal, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" şeklinde konuştu. Sahnede sanatçı arkadaşını seyircisine alkışlatan Ünsal," Kuzeyin oğlu için söyleyelim, hayatta hiçbir şeyi kıskanmam ama gidişini kıskandım. Melekler yoldaşı olsun" dedi.



Şarkıcıya, "Küs olduğunuz, kalbinizin kırık olduğu birisi var mı?" sorusuna, "Kalbim kimseye kırık değil. Ben herkese hakkımı helal ettim. Mümkünse bana da haklarını helal etsinler. İstemeden kırdığım üzdüğüm, bilerek kimseye zarar vermedim, çok şükür. İnsanız bilmeden istemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Ölüm var sonuçta" yanıtını verdi.

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