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Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  

Niran Ünsal, 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Kaya ile nostaljik görüntülerini paylaştı. İşte detaylar...

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  

Niran Ünsal, 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Kaya ile nostaljik görüntülerini paylaştı.

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  
Şarkıcı, Kaya ile düet yaptığı anı Instagram'dan yayınladı.

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  
Ünsal, "30 Yıl geçmiş aradan yıl 1993 Bodrum Club Bar Akın'ın yeri... Bu sahnede nice hayran olduğum ve sevdiğim sanatçı büyüklerim, akranlarım ile şarkı söyleme şerefine nail oldum. Cumartesi tbt'si... Ahmet Kaya’nın rûh-u şâd mekânı cennet olsun inşallah. Ahmet Kaya ölümsüzdür ve yeri asla hiç kimse tarafından doldurulamaz" diye yazdı.

Niran Ünsal ile Ahmet Kaya'nın görüntüleri 30 yıl sonra ortaya çıktı  

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