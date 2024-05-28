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Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Türk Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Nilüfer, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej organizasyonun Kral Pop Medya sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Antalya Açıkhava’da sahne aldı.

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Sevenlerinin karşısına su yeşili elbisesiyle çıkan Nilüfer, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Yağmura aldırış etmeden konser alanının dolduran binlerce seveniyle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Nilüfer, muhteşem performansıyla sevenlerinin içini ısıttı.

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Son dönemde kamuoyunda da oldukça tartışılan sokak hayvanlarını uyutma konusunda çok üzgün olduğunu ve aynı zamandan kızgın olduğunu dile getiren Nilüfer, “Bunun çözümünün hayvanların sadece kısırlaştırılarak olabileceğini” söyledi.

Nilüfer: Sokak hayvanlarını uyutmayın

Konserinin ikinci bölümünde beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Nilüfer, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun istek üzerine müzikseverleri kırmayarak bis yapan Nilüfer, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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