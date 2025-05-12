 Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti.



Maskeyle olduğu görülen Nilüfer, "Pandemiden beri alışkanlık oldu. Dışarı çıktığımda tedbir amaçlı takıyorum. O yüzden var" dedi.



Kurban Bayramı'nda sahnede olacağını belirten sanatçı, "Bodrum Titanik Otel'de izleyici karşısına çıkacağım" diye konuştu.

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