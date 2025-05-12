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Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!

Ünlü sanatçı Nilüfer neden maske taktığını açıkladı! İşte detaylar...

Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!

Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti.

Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!
Maskeyle olduğu görülen Nilüfer, "Pandemiden beri alışkanlık oldu. Dışarı çıktığımda tedbir amaçlı takıyorum. O yüzden var" dedi.

Nilüfer neden maske taktığını açıkladı!
Kurban Bayramı'nda sahnede olacağını belirten sanatçı, "Bodrum Titanik Otel'de izleyici karşısına çıkacağım" diye konuştu.

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