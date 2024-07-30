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Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı! İşte detaylar...

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, KerkiSolfej Organizasyonu ve Jolly Joker işbirliği ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konsere imza attı.

 Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Yaz turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alan Nilüfer, birbirinden güzel iki farklı kıyafetle izleyenleri adeta büyüledi.

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!
Sevilen hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, enerjisi ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. Konser alanı tıklım tıklım dolduran müzikseverlere şarkılarıyla büyük bir coşku yaşatan Nilüfer, hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden binlerce hayranına teşekkür etti. Yaşamayı çok sevdiğini dile getiren Nilüfer, “Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum” dedi.

 Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Nilüfer'in yaklaşık üç saat süren performansı, dinleyicilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Nilüfer, 1 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 17 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 18 Ağustos’ta Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, 23 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 24 Ağustos’ta ise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak.

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