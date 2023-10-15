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Nilüfer Kuruçeşme sahnesini fethetti

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu Medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türk Pop Müziği’nin eşsiz sesi Nilüfer’i boğazın kıyısında hayranlarıyla buluşturdu. 70’lerden bugüne uzanan klasiklerini bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi’nden rüzgar gibi geçti.

Nilüfer Kuruçeşme sahnesini fethetti

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nin büyülü atmosferi, Nilüfer hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen “Sensiz Olmaz” şarkısıyla sahneye çıkan duayen sanatçı, “Eylül’de gerçekleşecek olan konseri covid olduğum için ertelemek durumunda kaldım. Biraz zamandan çaldık. Burada şarkı söylemek ayrı bir keyif… Boğaz ve köprü manzarası gerçekten çok güzel gözüküyor. Hepiniz hoş geldiniz.” sözleriyle müzikseverleri selamladı.

Nilüfer Kuruçeşme sahnesini fethetti

 

“Erkekler Ağlamaz”, “Yolcu Yolunda Gerek”, “Ara Sıra Bazı Bazı” gibi unutulmayan şarkılarını seslendiren Türk Pop Müziğinin güçlü sesi sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Romantik parçaları “Son Arzum”, “Ta Uzak Yollardan” ile eski günlere selam gönderdi. “Dünya Dönüyor”, “Mavilim” gibi hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturdu. Usta sanatçı, şarkılarının yanı sıra seyircisi ile yaptığı sohbetle de keyifli dakikalara imza attı. Sesi bir yana güzelliğiyle de gözlere hitap eden Nilüfer, Kuruçeşme Sahnesine özel tasarlanan 2 farklı kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı.

Nilüfer Kuruçeşme sahnesini fethetti

Unutulmaz gecede Nilüfer, merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar’ı sahneye davet ederek müzik şölenine kısa bir ara verdi. Açar, geçtiğimiz günlerde yeni çıkan single parçası “Timsah Gözyaşları”nı seslendirerek Kuruçeşme izleyicisinden büyük alkış aldı.

Nilüfer Kuruçeşme sahnesini fethetti

MÜZİKSEVERLER NİLÜFER’E DOYAMADI

Ünlü sanatçı, Kuruçeşme’yi  “Nilüfer” tezahüratlarıyla ayağa kaldıran hayranlarına  kayıtsız kalamadı. Sahneye geri dönen usta isim, bis yaparak parçalarını seslendirmeye devam etti. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Nilüfer’in unutulmaz şarkılarına doyamadı.

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