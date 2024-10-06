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Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi

Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi. İşte detaylar...

Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi

Ünlü işletmeci Civan Şapkacı, eski manken ve oyuncu Nilüfer Kurt'u Rumeli Han'daki mekanı İstiklal Kebap'ta ağırladı. Mekanda samimi ve romantik halleriyle dikkat çeken ikili, ilgi odağı oldu. Kurt, çiğ köfteyi elleriyle Civan Şapkacı’ya yedirirken, “Civan çok sevdiğim bir arkadaşım. Gastronomiye büyük bir ilgim var. Gerçek lezzet burada. Tarihi Rumeli Han’ın büyülü atmosferinde, böylesine kaliteli tatlar yemek gerçekten çok keyifli,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi
KUYRUK YAĞINI ÇEREZ GİBİ YİYORUM
Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Kurt, formunu koruma sırrını ise,“Formumu kuyruk yağına borçluyum! Kuyruk yağı olmadan hiçbir şey yiyemem. O kadar seviyorum ki kızartıp çerez niyetine bile yiyorum. Muhteşem bir lezzet!” sözleriyle paylaştı.

Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi
HEM ÇOCUK HEM KARİYER YAPILMAZ
Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, yakında yeni bir dizi projesinde rol alacağının müjdesini verdi. Kariyerine kızını büyütmek için ara verdiğini belirten Kurt, “Kızım Keira’yı kendim büyütmek istedim. O şimdi üniversitede çok güzel bir bölümde okuyor ve parlak bir kariyer planı var. Dizi dünyasına adım attığınızda ailenizi ihmal etme oranı yüzde 99.9. Ben bu yüzden kariyerimi ikinci plana attım çünkü kızım her şeyden önce gelir.

Nilüfer Kurt'tan ekranlara geri dönüş müjdesi
'Hem çocuk yaparım hem kariyer' diyorlar ya, ben buna katılmıyorum. Dizi sektöründeki annelere saygı duyuyorum ama çocuklarına da vakit ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde sonuçlar ağır oluyor. Anne ilgisizliği çocuklarda derin yaralar açabiliyor. Kendi hayatımdan biraz fedakarlık ettim,” sözleriyle samimi açıklamalarda bulundu.

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