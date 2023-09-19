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Nilüfer kötü haberi duyurdu

Ünlü sanatçı Nilüfer kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...

Nilüfer kötü haberi duyurdu

Nilüfer, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Nilüfer kötü haberi duyurdu

Sanatçı, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Nilüfer kötü haberi duyurdu

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