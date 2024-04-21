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Nilüfer’in yeni klibi yayında

Mabel Matiz’in, Nilüfer’in geçmişteki şarkılarının tavrından ilham alarak, ona özel yazdığı ‘Kara Gözünün Hasretinden’ şarkısı ve klibi yayınlandı.

Nilüfer’in yeni klibi yayında

Nilüfer’in her gün bir şarkısı, sosyal medyada en çok kullanılanlar listesinde yer alırken, usta sanatçı her bir parçasıyla hala en çok dinlenilenler, sosyal medya videolarında kullanılanlar, dizilerin en çok tercih ettiği şarkılar arasında, hep en üst sıralarda yer alıyor.

Nilüfer’in yeni klibi yayında

Nilüfer şimdi de yepyeni bir şarkıyı sevenleri ile buluşturdu. Mabel Matiz’in, Nilüfer’in geçmişteki şarkılarından ilham alarak, ona özel olarak yazdığı ‘Kara Gözünün Hasretinden’ şarkısı ve yeni klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Nilüfer’in yeni klibi yayında

Mabel Matiz’in bestesini Nilüfer’in şahane yorumuyla buluşturan şarkının fotoğraflarını ve klibini Elif Demiralp çekti.  ‘Kara Gözünün Hasretinden’in prodüksiyonunu Emre Malikler, mastering’ini Tarık Ceran yaptı. Mabel Matiz, şarkının söz ve bestesini yazmak dışında, ayrıca geri vokalinde de bulundu.

Klip ve şarkı tüm dijtial platformlardaki yerini aldı.

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