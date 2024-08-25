 Nilüfer'in evlilik açıklaması gündem oldu!

MagazinSortie'nin haberine göre; Nilüfer'in 28 Temmuz da Harbiye'de verdiği konserde yaptığı ilginç sohbet gündem oldu.

Hayranıyla sahnede sohbet ederek şarkı seslendiren sanatçı, "Fikir değiştirdim 90'a gelirsem evlenirim. Bunu söylemem lâzım, Saba Tümer'le bir sohbetimiz olmuştu. Soruyor klasik, 'Aşk var mı diye?' yok dedim. Ama 80 yaşıma geldiğimde evlenebilirim. Kızın biri bunun altında, 'Altını alacak birini arıyor' yazmış. Nasıl güldüm buna, yazdım sonra kıza. 80 yaşında niye altım alınsın benim yâ? Dimi? 90 olsun. Onun için 90'a çıkarttım. 80'de evlenmekten vazgeçtim 90'a çıkarttım" dedi.

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