Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, 1 Ağustos akşamı Vigor Sanat organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Yakın zamanda çıkardığı “Sebebi Sen” ve “Bir Güle Kandım” şarkılarıyla bu yaza damgasını vuran Nilüfer, yıllara meydan okuyan sesiyle “Mor Menekşe, Son Arzum, İnkar Etme” gibi klasiklerini beş bin kişinin eşlik ettiği dev bir koro eşliğinde seslendirdi.

Sahnede sanatçıya dans topluluğu da eşlik etti.

Konser boyunca sık sık izleyicileriyle sohbet eden sanatçı, samimi ve esprili tavrıyla da dinleyenlerden büyük sempati topladı.

BENİ HEP SEVİN

Sahneye “Heyecan dorukta! Harika görünüyorsunuz, bayağıkalabalıksınız… Beni hep sevin!” sözleriyle çıkan Nilüfer, ekonomik koşullara rağmen alanı dolduran hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Ekonomik problemler var, biliyorum, hepimiz etkileniyoruz. Biletler çok pahalı ama ona rağmen buradasınız. Ona rağmen burası dolu. İşte kıymetli olan da bu… Böyle bir dönemde bilet alıp benimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.”

UMUDUMUZ AYAKTA

Sahnede pozitif ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, “Gençken bir yolunu bulup ölmem diye düşünürdüm… Ama ölümsüz değiliz. Tüm umutsuzluk ve mutsuzluklara rağmen yaşamı seviyoruz. Umudumuz her zaman ayakta.” sözleriyle dakikalarca alkışlandı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden İlhan Şeşen’i anan Nilüfer, “Rüzgar” ve “Ellerimde Çiçekler” şarkılarını müzisyen dostu için seslendirdi.

Konserde hayatını kaybeden müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunç da kemanıyla orkestrada yer aldı. Nilüfer, “OnnoTunç’u zamansız kaybettik. Çok büyük bir değerdi. Kızının çocukluğunu bilirim, şimdi o da müzikle ilgileniyor. Karşılaşınca çok duygulandım.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Hayranlarıyla dertleşen sanatçı, “Erkek sinek bile istemiyorum artık, kedilerim var, onlar erkek. Sizlerle dertleşiyorum artık. Siz de anlatın dertlerinizi, birlikte yaralarımıza merhem olalım.” sözleriyle dinleyenleri gülümsetti.

Biletleri günler öncesinden tükenen ve yoğun istek üzerine 30 Ekim tarihinde de konser vereceğini açıklayan Nilüfer, “Benim için yine çok özel bir gece oldu. Ekim’de yeniden görüşmek üzere.” sözleriyle konseri noktaladı.

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