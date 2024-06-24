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Nilüfer’den sahnede moda esintisi

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünden taht kuran Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından Nilüfer, bilet rekorları kırıldığı Türkiye turnesinin ardından yaz turnesinin startını verdi.

Nilüfer’den sahnede moda esintisi

KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sırasıyla İzmir Kültürpark Açıkhava ve Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Nilüfer, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer’den sahnede moda esintisi

İki günde iki şehirde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Nilüfer, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İki konserinde giydiği dört farklı sahne kıyafetiyle de göz kamaştıran Nilüfer, muhteşem performansının yanı sıra harika sesiyle de hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Nilüfer’den sahnede moda esintisi

Sahnede ki danslarıyla ve enerjisiyle hayranlarının coşkusunu iki katlayan Nilüfer, seslendirdiği romantik şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

Nilüfer’den sahnede moda esintisi

Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Nilüfer, 7 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da, 28 Temmuz’da İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos’ta İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 17 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 18 Ağustos'ta Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, 23 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 24 Ağustos’ta ise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

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