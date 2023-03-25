Nilüfer'den Normalleşme Mesajı

Nilüfer, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Nilüfer, büyük yıkım ve acılara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülkece zor zamanlardan geçtiğimizi ve deprem bölgesinde zor şartlarda yaşayan depremzedelerin unutulmaması gerektiğini söyledi. “Normalleşmeye çalışıyorum ama normalleşmemiz çok zaman alacak gibi duruyor” diyen sanatçı, konser takvimini iptal ettiğini anlatıp şöyle konuştu: “Orada insanlar o şekilde yaşarken bir şey yokmuş gibi davranmak çok zor oluyor. Konserlerimi erteledim zaten. Bence unutmamaya, unutturmamaya ihtiyacımız var. Unutulacak gibi değil öyle toparlanacak gibi de görünmüyor yani çok zaman gerekiyor. Tabii giden canları yerine getirmek imkansız ama insanları daha rahat yaşar hale getirebilmek için herkes olabildiğince uzun süre orayı unutmadan, elimizi oradan çekmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

"HATAY'A GİTMEK İSTİYORUM"

Deprem ülkesi olduğumuzu hatırlatıp, felakete nerede yakalanacağımızın belli olmadığını ifade eden Nilüfer, en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay’a gitmeyi planladığını sözlerine ekledi. Bu yaz Hatay’da konser vermeyi düşündüğünü ancak deprem sonrası kentin o eski güzel günlerindeki halinden eser kalmadığını ve bu duruma çok üzüldüğünü söyleyen Nilüfer, “Deprem ülkesiyiz, yani şimdi benim yaşadığım yer güvenli denebilecek bir ortam ama tabii benim evimde olduğum zaman depremi geçirip geçirmeyeceğim şüpheli. Bambaşka bir yerde de olabilirim yani. Konser için gidiyoruz, işte Gaziantep ve Adana’ya gitmiştik mesela ekim ayında. Orada da o korkuyu yaşayabilirdik eğer deprem o zaman olsaydı. Tabii çok üzücü ve travmatik bir durum. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. Ben bilmiyorum henüz planlamadım ama Hatay’a gitmeyi çok istiyorum. Yıllar evvel konser için oraya gitmiştim ve muhteşem bir seyirci vardı ama bunca yıldır da gitmek kısmet olmadı. Bu yaz da Hatay da konser vermeyi planlıyordum ama kısmet olmayacak. Şimdi baktığım zaman geri dönüp o görüntüler, o fotoğraflar, o güzel hali gerçekten çok üzücü” şeklinde konuştu.

"UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Nilüfer, ayrıca deprem bölgesine yardımların devam etmesi çağrısında bulunup, "Zaten sğrekli ekran karşısındayım, hiç televizyon karşısından ayrılmadım ki... Bir yandan yardımlar da sürüyor ama tabii o ilk dönemki gibi olmadığını duyuyoruz, işte o yüzden unutmamak gerekiyor. Elimizin hep orada olması lazım” dedi.

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