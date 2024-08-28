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Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi

Ünlü sanatçı Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi... İşte detaylar...

Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Nilüfer, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

 Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi

Yaz boyunca KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleştirdiği konserlerde, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu gibi mekanlarda hayranlarıyla buluştu.

 Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi

İki gün üst üste verdiği konserlerle sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarlı dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi
Nilüfer, özellikle genç hayranlarının yoğun ilgisi karşısında mutluluğunu dile getirerek, "Beni bırakın Z kuşağı, alfa kuşağındakiler bile takip ediyor. Şaka bir yana, gençlerin şarkılarıma gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Sahnede sergilediği enerjik performansıyla büyüleyen Nilüfer, her şarkısında kendisine eşlik eden müzikseverlere de teşekkür etti.

Nilüfer'den gençlere evlilik tavsiyesi
Konserin bir bölümünde evlilik teklifi eden bir çifte şahit olan Nilüfer, çifti sahneye davet etti. Gençlerin mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamayan Nilüfer, "Birbirinizin ellerini hiçbir zaman bırakmayın. Her koşulda birbirinize sevgi ve saygıyla bakın" sözleriyle genç çifte evlilik hakkında da tavsiyelerde bulundu.

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