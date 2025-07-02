Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak iş insanı Tolga Aykut ile aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi.

Aktaş, sevgilisi Tolga Aykut'un paylaştığı fotoğrafın altına bir emoji bıraktığı gözlerden kaçmadı.



Oyuncunun fanları ise bunu durumu fark ederken "İlk yorum yapıldı" şekilde paylaşımlarda bulundular.

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