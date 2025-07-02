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Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi. İşte detaylar...

Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak iş insanı Tolga Aykut ile aşk yaşayan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi.

 Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi

Aktaş, sevgilisi Tolga Aykut'un paylaştığı fotoğrafın altına bir emoji bıraktığı gözlerden kaçmadı.

 Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi


Oyuncunun fanları ise bunu durumu fark ederken "İlk yorum yapıldı" şekilde paylaşımlarda bulundular.

Nilsu Berfin Aktaş, Instagram'da aşka geldi

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