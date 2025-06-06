  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM turu

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı. İşte detaylar...

Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM turu

Nilsu Berfin Aktaş, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

 Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM turu

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra menajeri ile birlikte meydan katında bir restorana geçerek öğlen yemeği yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıyan Nilsu Berfin Aktaş, "Menajerimle yemek yedik güzel havanın tadını çıkartıyorum, 10 gün sonra kısa bir tatil yapabilirim" açıklamasında bulundu. Siyahlar içerisindeki şık alışveriş tarzının yanı sıra mütevazi tavırları ve duru güzelliği ile dikkat çeken başarılı oyuncu, daha sonra aracına binerek AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi
  Gündem

Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi

Serenay Sarıkaya'dan duygusal bayram mesajı!
  Magazin

Serenay Sarıkaya'dan duygusal bayram mesajı!

Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!
  Magazin

Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı
  Magazin

D.O.Z. filmi vizyondan geri çıktı

Dj- Prodüktör MRAK, 22 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor
  Magazin

Dj- Prodüktör MRAK, 22 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor

Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi!
  Gündem

Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi!