 Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM turu

Nilsu Berfin Aktaş, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra menajeri ile birlikte meydan katında bir restorana geçerek öğlen yemeği yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıyan Nilsu Berfin Aktaş, "Menajerimle yemek yedik güzel havanın tadını çıkartıyorum, 10 gün sonra kısa bir tatil yapabilirim" açıklamasında bulundu. Siyahlar içerisindeki şık alışveriş tarzının yanı sıra mütevazi tavırları ve duru güzelliği ile dikkat çeken başarılı oyuncu, daha sonra aracına binerek AVM’den ayrıldı.

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