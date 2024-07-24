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Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı

Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı. İşte detaylar...

Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı

Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

 Nilsu Berfin Aktaş'ın AVM tarzı

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden Nilsu Berfin Aktaş, alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restoranda akşam yemeği yiyip günü sonlandırdı. Güzel oyuncunun, spor AVM tarzı ise sevenleri tarafından tam not aldı.

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