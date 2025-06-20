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Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi! İşte detaylar...

Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi!

Nilperi Şahinkaya, Gelin Takımı 2 filminin setinde çekimlere devam ediyor. Oyuncu, set aralarında deniz keyfi yapıyor.

 Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi!

Şahinkaya, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi!
Oyuncu, "Tatil gibi set" notunu düştü.

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