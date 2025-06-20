 Nilperi Şahinkaya'nın sette tatil keyfi!

Nilperi Şahinkaya, Gelin Takımı 2 filminin setinde çekimlere devam ediyor. Oyuncu, set aralarında deniz keyfi yapıyor.

Şahinkaya, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Tatil gibi set" notunu düştü.

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