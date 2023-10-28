  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nilperi Şahinkaya'dan dizi açıklaması

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan dizi açıklaması... İşte detaylar...

Nilperi Şahinkaya'dan dizi açıklaması

Nilperi Şahinkaya, heykel sanatçısı olan sevgilisi Emre Yusufi ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp çabucak alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan Cantinery’e oturdu.

 Nilperi Şahinkaya'dan dizi açıklaması

Burada öğle yemeği yiyip keyifli vakit geçiren çift, AVM’den ayrılmak üzereyken objektiflere yakalandı. Erşan Kuneri 2’nin çekimlerine devam ettiklerini belirten Nilperi Şahinkaya, muhabirlere kolay gelsin arkadaşlar dedikten sonra AVM’den ayrıldı. İkilinin keyifli ve neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!
  Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı
  Gündem

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı
  Magazin

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?
  Magazin

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken