 Nilperi Şahinkaya'dan dizi açıklaması

Nilperi Şahinkaya, heykel sanatçısı olan sevgilisi Emre Yusufi ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp çabucak alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan Cantinery’e oturdu.

Burada öğle yemeği yiyip keyifli vakit geçiren çift, AVM’den ayrılmak üzereyken objektiflere yakalandı. Erşan Kuneri 2’nin çekimlerine devam ettiklerini belirten Nilperi Şahinkaya, muhabirlere kolay gelsin arkadaşlar dedikten sonra AVM’den ayrıldı. İkilinin keyifli ve neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.