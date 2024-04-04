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'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi! İşte detaylar...

'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak hazırladığı 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' adlı müzikli danslı gösteri, Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi.

 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

(ESİN DEMİRÖREN - SEVAL ERMİŞ - CANAN SALARGİL)

Geçtiğimiz akşam Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteriye; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ev sahipliği yaptı.

 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

(NİLGÜN BELGÜN)

Biletleri vakıf yararına satılan gösteriyi 300 kişi izledi.

 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

(SEVAL ERMİŞ - NİLGÜN BELGÜN - TİMUR ERK)

120 dakika boyunca sahnede kalan Nilgün Belgün’ün performansı sık sık alkışlarla kesildi.

'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!
Uzun süre alkışlanan sanatçıya gösteri sonunda Timur Erk ve Seval Ermiş tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.

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