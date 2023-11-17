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Nilgün Belgün “70’lerden Bugüne” isimli albümü ile geliyor

Duayen sanatçı Nilgün Belgün, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de gönüllerde taht kurarken, dinleyicilerini yalnız bırakmayıp “70’lerden Bugüne” adlı albüm ile sevenlerini selamlamaya hazırlanıyor.

Nilgün Belgün “70’lerden Bugüne” isimli albümü ile geliyor

Nilgün Belgün, toplam 7 parçadan oluşan albümünün çıkış parçasını ise süperstar Ajda Pekkan’ın yıllar önce seslendirdiği “Sen Bir Yana” isimli şarkıyla yapıyor. Müzik severler, albümü dinlerken, döneme damga vuran unutulmaz 70’ler şarkılarını Nilgün Belgün’ün yorumuyla bir kere daha hatırlayacak.

Şarkıların sözleri; Ülkü Aker, Hulki Saner, Necdet Tokatlıoğlu, Erkan Yurdaer ve Fikret Şeneş’e aitken besteleri ise kıymetli müzisyenler; Norayr Demirci, Hulki Saner, Necdet Tokatlıoğlu ve Metin Bükey’in adını taşıyor. Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı “Sen Bir Yana” şarkısı romantik görüntüleriyle parçanın ruhunu yansıtacak.

Nilgün Belgün’ün sesiyle dinlerken sizi Yeşilçam yıllarına alıp götürecek olan “70’lerden Bugüne” albümü, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 17 Kasım’dan itibaren tüm dijital platformlarda…

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