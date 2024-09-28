Nilay Yıldız’dan sessizliğin sanatsal dili

İlk fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturan Yıldız, bu sergisinde sanatı, sessizliği bir boşluk olarak değil, bilakis anlamın ve duygunun en yoğunlaştığı anların bir temsili olarak sunuyor. 37 eserden oluşan her bir fotoğraf, formun ötesinde bir deneyim sunarak izleyiciyi sessizliğin çok katmanlı yapısını düşünmeye sevk ediyor. Renklerin ve çizgilerin arasına ustalıkla gizlenmiş bu sessiz çığlıklar, duyulmayı bekleyen hikayeleri barındırıyor.

Fotoğraflar, sıradanın ötesine geçmeye ve sessizliğin derinliklerinde saklı fırtınaları keşfetmeye davet ediyor. Sanatçı Nilay Yıldız: “Bu sergideki eserler, izleyiciyi yüzeyin ötesine bakmaya ve sessizliğin derinliklerinde gizlenen anlamları keşfetmeye yönlendiriyor. Sükunet, burada bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Sessizlik, yalnızca bir duraklama anı değil, aynı zamanda düşüncenin, içsel diyalogların ve duygusal dönüşümün en yoğun yaşandığı bir alan olarak işleniyor.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Nilay Yıldız’ın bu sergideki eserleri, sessizliğin içindeki çığlıkları yakalamak ve bu sessizliğin dilini çözmek için bir anahtar niteliğinde. Eserler, Hahnemühle Mat Fine Art kağıdı üzerine arşivsel pigment baskı tekniğiyle üretilmiş olup, her biri bir sessizlik manifestosu olarak karşımıza çıkıyor. Bu sergi, sanatın dilini sessizlikle buluşturuyor ve izleyiciyi bu güçlü karşılaşmaya davet ediyor.

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