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Nilay Verdi Aktaş'tan Bonyvexvilla ziyareti!

Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün İstanbul’un gözde mekanlarından Bonyvexvilla’da kahvaltı keyfi yaptı. İşte detaylar...

Nilay Verdi Aktaş'tan Bonyvexvilla ziyareti!

Başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün İstanbul’un gözde mekanlarından Bonyvexvilla’da kahvaltı keyfi yaptı. Güneşli bir sabahın tadını çıkaran Aktaş, mekan sahibi Murat Öztürk ile de keyifli bir sohbete imza attı. Sohbetin içeriği merak uyandırırken, ikilinin samimi halleri dikkat çekti. Murat Öztürk, misafirperverliği ve sıcak yaklaşımıyla ünlü isimleri ağırlamaya devam ederken, Bonyvexvilla’nın büyüleyici atmosferi, Nilsu Berfin Aktaş gibi ünlülerin tercih ettiği mekanlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

 Nilay Verdi Aktaş'tan Bonyvexvilla ziyareti!

Bu keyifli kahvaltı buluşması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Aktaş’ın hayranları, oyuncunun huzur dolu anlarını ve sıcak sohbetini takdirle karşıladı.

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