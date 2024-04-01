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Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak. İşte detaylar...

Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon ‘un yaptığı yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu’nun oturduğu senaryosunu Kurtuluş Yiğit Demiralp’in kaleme aldığı ‘Geçmişten Kalan’ filminin güzel oyuncusu Nilay Deniz,

Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

filmin en önemli anı olan doğum sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla tüm seti kendine hayran bıraktı.

 Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

3 aylık titiz bir çalışmanın ardında sete çıkan Geçmişten Kalan filminin, tekniği kadar sahneleri çok konuşulacak. Güzel oyuncu Nilay Deniz’in köy evinde doğum yaparken çekilen sahneleri ve gösterdiği oyunculuk performansı sinemaseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

 Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

Geçmişten Kalan filminde; Nilay Deniz ve Can Güreler başrolleri paylaşırken, oyunculara Zeynep Yaylıcıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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