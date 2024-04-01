 Nilay Deniz'in doğum sahneleri çok konuşulacak

Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon ‘un yaptığı yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu’nun oturduğu senaryosunu Kurtuluş Yiğit Demiralp’in kaleme aldığı ‘Geçmişten Kalan’ filminin güzel oyuncusu Nilay Deniz,

filmin en önemli anı olan doğum sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla tüm seti kendine hayran bıraktı.

3 aylık titiz bir çalışmanın ardında sete çıkan Geçmişten Kalan filminin, tekniği kadar sahneleri çok konuşulacak. Güzel oyuncu Nilay Deniz’in köy evinde doğum yaparken çekilen sahneleri ve gösterdiği oyunculuk performansı sinemaseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Geçmişten Kalan filminde; Nilay Deniz ve Can Güreler başrolleri paylaşırken, oyunculara Zeynep Yaylıcıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.