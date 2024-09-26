  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi. İşte detaylar...

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Ajda Pekkan'ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evlenen çift, basın mensuplarına poz verdi.

 Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Ezgi Ayçe, "Düğünümüz geçen hafta Akçakoca’da yapıldı. İstanbul'da da, 2 Ekim'de müzik çevremize özel organize ettiğimiz, yakın dostlarımızın katılacağı bir düğün partimiz olacak" dedi.

 Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Ezgi Ayçe, "Ajda Hanım'la çalışmak nasıl?" sorusuna, "Ajda hanımla çalışmak çok keyifli bir yolculuk. Ajda hanım, benim müzik ve sahneye dair her şeyi öğrendiğim büyük ekol ve duayen hocamdır. Aynı zamanda büyük bir gönül bağım var onunla. Bu yüzden onunla çalışmak bana büyük gurur, onur ve heyecan veriyor" açıklamasını yaptı.

 Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi

Geçtiğimiz günlerde Pekkan'ın protokol seyircisinin konserden erken çıkmasına eleştirmesine Ezgi Ayçe, "Süper starımız saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Yıllarını bu işe vermiş, işine çok saygı duyuyor, severek yapıyor, hala konser öncesi şan yapmaya özen gösteriyor, kendini her an yeniliyor, yediğine ve içtiğine dikkat ediyor, sonuna kadar saygıyı hak eden bir isim Ajda Pekkan. Kalkan seyirci de sanırım boşta bulundu. Ajda hanımın konserinden kimse bilinçli şekilde ayrılmaz diye düşünüyorum ama Ajda Hanım yüzde 100 haklı..." ifadelerini kullandı.

Nikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi
EŞİM HAYATTAKİ EN BÜYÜK DESTEĞİM
Pekkan sayesinde tanıştıklarını belirten Türer, "Ezgi benden daha önce çalışıyordu. Ezgi 7 yıl, ben 4.5 yıl oldu Ajda Hanım'la çalışmaya başlayalı. Haftanın 4-5 günü beraber çalışıyoruz Ezgi'yle" derken Ezgi Ayçe, "İlişkimizNikah masasına oturan Ezgi Ayçe ile Alpaslan Türer, Ajda Pekkan sayesinde tanıştıklarını söyledi, yakın arkadaşken kendiliğinden gelişti" ifadelerini kullandı.


Ezgi Ayçe, eşinin kendi aranjelerini yapacağını belirterek, "Aynı dili konuşuyoruz. Eşim hayattaki en büyük desteğim" şeklinde konuştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?
  Magazin

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın yeni evleri bakın nerede?

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!
  Magazin

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı!

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 25 Ekim'de vizyonda...
  Magazin

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 25 Ekim'de vizyonda...

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?
  Hayatın İçinden

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere'nin Seçkin Üniversiteleri TBS öğrencileri için sıraya girdi
  Cemiyet

İngiltere'nin Seçkin Üniversiteleri TBS öğrencileri için sıraya girdi

Ankaralılar söyleşiye büyük ilgi gösterdi!
  Magazin

Ankaralılar söyleşiye büyük ilgi gösterdi!